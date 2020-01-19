遼寧省文物考古研究院19日發佈消息稱，遼寧省高句麗遺跡考古工作(2018—2019年)結束。截至目前，遼寧共發現高句麗遺跡300餘處。其中，山城70餘座，墓葬200餘處，其他相關遺跡60餘處。

高句麗是西元前一世紀至西元七世紀在今中國東北地區和朝鮮半島存在的一個政權，高句麗於建昭二年(西元前37年)正式建國，後逐步擴張，在六世紀達到鼎盛。遼寧省高句麗遺跡考古工作大致始於20世紀三十年代，至今已有80多年的歷史。2017年底，遼寧省開始對遼寧省境內的高句麗、渤海時期遺跡展開調查。

此次調查歷時2年，調查共涉及城址31座、墓葬218處、遺址和關隘21處，確認了邊牛山城、五女山城、高儉地山城、城牆砬子山城、瓦房溝山城、下古城子城址、黑溝山城、高爾山山城、塔山山城等高句麗城址；確認雅河流域墓群、望江樓墓群、上古城子墓群等高句麗時期墓葬，大井遺址、大恩堡石柱子、北溝關隘、撫順勞動公園窯址等高句麗遺址。

(旺報 )