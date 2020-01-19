姚仁喜最新的作品為遠東百貨信義A13，以略帶科幻感的外型打造適合各年齡層的空間。（遠東建築獎提供／王寶兒台北傳真）

建築不僅是一門工藝，也創造人與空間的連結。國家文藝獎得主、建築師姚仁喜，在30多年間，打造多處建築景點，包括蘭陽博物館、烏鎮大劇院、水月道場等，在遠東建築獎頒獎典禮上，他以「建築的文化、自然及精神面向」為題，分享建築心法，就是「堂奧」二字。

姚仁喜表示，「『堂』說的是房子中，我們看見的外觀，『奧』則是我們遮住的東西，兩者是建築中非常重要的面向，像是鳥的兩隻翅膀缺一不可，獲得足夠的份量與重視才可長可久。我不敢說我做到了，但我一直努力往這個方向前進。」

姚仁喜表示，建築師需要深入地域文化歷史，甚至探索信仰，藉由這些元素探索建築可能。如：在建構台大次震宇宙館模型時，藉由天文學家的描述，得知古人描述宇宙為「天圓地方」，便將其打造為方中帶圓的特殊設計，車輛從外頭駛過，能夠看出方型牆面上不斷變化滾動的圓形，創造特殊的視覺效果。

姚仁喜於曾獲柏克萊加州大學環境設計學院傑出校友獎、美國建築師協會榮譽院士，作品囊括商辦大樓、飯店、公共建築等各領域建築類型，最新作品為遠東百貨信義A13。他打趣表示，「遠東百貨信義A13花了我15年的時間，過去作品法鼓文理學院也耗費12年，可見當建築師要夠長壽才行。」

姚仁喜表示，建築和人也很有連結，在烏鎮大劇院開幕後，他曾前去探查，觀看劇院外貌，「由於需要渡船前往，我從遠方便一直盯著劇院，船夫好奇問我，是不是對那棟建築物非常有興趣，我簡潔回答『是』，他便為我說明了15分鐘的建築設計，這讓我非常開心，感受到建築在人們心中的意義。」

(中時 )