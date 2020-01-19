近期最夯的周日偶像劇《想見你》本周將播出第10集，由許光漢飾演的李子維和王銓勝將破天荒在同一個時空中碰面，而且李子維更告訴王銓勝絕對不能搭上這班飛機，不然他將再一次失去黃雨萱。

《想見你》柯佳嬿（左）與許光漢（右）在戲中愛情萌芽同時，悲傷輪迴將襲來，此時王銓勝將遇見李子維。（圖／翻攝自想見你粉專）

在李子維以王詮勝的身分與黃雨萱交往之後，兩人感情越來越好，大學畢業後，兩人開始同居，並為了共同的未來努力著，讓子維都快遺忘了自己曾是那個失去所有的人。此時，雨萱告訴子維她爭取到了到上海的工作機會，子維這才想起，當年的雨萱曾告訴他王詮勝就是為了去上海挽回雨萱，才搭上了死亡班機，這時李子維才發現，這麼多年來的美夢，終於到了該結束的時候。

子維見兩人分離的時間不斷倒數，於是想盡了辦法，想要改變這樣的未來，努力的想要將雨萱留在身邊，然而越是如此，兩人卻越常為此事吵架，最後子維想到了唯一不讓兩人分開又可以改變未來的辦法，那就是跟雨萱結婚，他要以雨萱家人的身份，陪著雨萱一起前往上海。

李子維警告王銓勝不能上飛機，否則將再次失去黃雨萱，但輪迴並不會放過他們。（圖／翻攝自想見你粉專）

沒想到子維還來不及跟雨萱求婚，雨萱就先走一步，搭上前往上海的班機，為了追回雨萱，李子維追到了機場，買了最近的一班航班，準備搭上飛機的時候，他卻遇到了身處同個時空的另一個自己，就是王銓勝。

(中時電子報)