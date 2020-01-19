八點檔電視劇中的誇張劇情，真的在現實生活中發生。英國一名女子與丈夫才新婚兩個月，就發現老公竟然有小三，扯的是這名小三居然是自己的母親，更誇張的是，她的母親還在兩人分居不久後擁有了愛的結晶。

母拿59萬給女兒結婚度蜜月，不到1年女婿變新歡。（圖／翻攝自鏡報）

這段超展開的劇情就發生在英國，當時19歲的女主角勞倫（Lauren Wall），在酒吧認識了18歲的保羅（Paul

新娘不是我！勞倫離婚不久後，發現母親嫁給前夫。（圖／翻攝自鏡報）

White），兩人很快陷入愛河，幾個月後勞倫發現自己懷有身孕，兩人在2004年8月奉子成婚，當時勞倫的母親茱莉（Julie）還贊助了1.5萬英鎊（約新台幣59萬）舉辦婚禮，為了感謝母親，夫妻蜜月旅行時也帶上了母親，然而這卻是一場錯誤的開始。

勞倫和茱莉試圖改善關係，但永遠都不會再相信茱莉。（圖／翻攝太陽報）

當時勞倫只覺得保羅和茱莉相處融洽，沒想到婚後不到半年，勞倫的姐姐發現了母親手機中，有多封來自保羅的訊息，內容相當私密，於是告訴勞倫要「多注意」，就在勞倫要求保羅拿出手機證明，沒想到保羅卻不願意交出手機。勞倫當下問母親是否跟保羅有關係？茱莉卻表示「妳根本瘋了！」試圖帶過。

勞倫和保羅爭執沒幾天後，保羅就摘下了婚戒，告訴勞倫想要離開，拋下她與年僅7個月大的女兒，轉而和她的母親茱莉同居，兩人甚至還有了愛的結晶，保羅與茱莉則在2009年時完婚。勞倫不敢相信兩個最深愛的人背叛了自己，如今事情已經過去了10多年，茱莉在這期間多次向女兒釋出歉意，兩人在逐漸修復母女關係，但勞倫也坦言：「再也回不去從前親密的關係」。

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(中時電子報)