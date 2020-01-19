由藝術家蔣勳促成、元智大學藝設系教授陳冠華（右一）的巧手下，老穀倉成了藝術館，獲得遠東建築獎舊屋改造特別獎。（鄧博仁攝）

一幢60年的老穀倉，如何長出新生命？在藝術家蔣勳促成、元智大學藝設系教授陳冠華的巧手下，老穀倉成了藝術館，獲得遠東建築獎舊屋改造特別獎。陳冠華表示，「池上擁有強大的社區凝聚力，我們透過多項活動，與農民站在一起，希望創造有別於菁英主義，而是屬於庶民的在地藝術館。」

陳冠華表示，在台灣已遍尋不著如池上一般的鄉鎮，擁有看不見電線桿的大片稻田，以及驕傲自信的農民，團隊藉由蒐集老照片、訪問、無數的遊戲互動，與農民建立良好互動，不再是外來的設計者，而是與農民擁有不同專業、一樣高度的「自己人」，讓池上穀倉變成大家的藝術館。

池上穀倉藝術館是自農民梁正賢的穀倉改造而成，讓梁正賢祖父時期即存在的老穀倉擁有新生命，裡頭可見居民創作、交流空間，共享藝術生活。在頒獎典禮上，梁正賢感動表示，「池上是個小鄉鎮，很感謝台灣好基金會的進駐，讓這麼多遊客喜歡上如此偏遠的鄉鎮。」

評審團召集人范巽綠表示，穀倉是稻穀的生產基地，將其改造成了藝術館，讓大眾看到大自然的豐富及潛在的力量，更轉化成池上在未來連結世界的一個美好亮點，如同日本許多許多特色小鎮一般，創造地方魅力。范巽綠表示，老屋改造不只是建築上的變動，而是賦予時代意義。

此外，獲得評審團特別獎的繼光工務所，由賴人碩及吳建志身兼業主及建築師的角色，將一座位於台中市區的老屋，打造為社區共有空間，二樓是建築師們的工作室，一樓則設有糕餅店，讓社區居民討論、聚會。老屋連結過去，現在的改造連結未來，成為支撐社區的亮點，足見老屋改造承擔文化歷史的意義，以及專業進駐者的社會責任。

此屆六項得獎作品遍布全台，遠東集團董事長徐旭東全程參與評選過程，南北跑透透，體會到台灣的美麗，他表示：「台灣這麼大，還有這麼多的城市，遠東建築獎實施了22年，好像還可以再多花一點功夫去刺激建築師們創造更好的建築，希望未來能夠讓台灣變得更好、更美麗。」

(中時 )