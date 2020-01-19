左起德翔印度合資公司董事長Pankji、德翔船務董事長莊壯麗、德翔海運董事長陳德勝、印度公司副總經理Brijesh、經理Ajay。圖：張佩芬

德翔在台船造了六艘船，陳德勝(右)與台船董事長鄭文隆(左)唱歌都唱出默契來了。圖：張佩芬

德翔印度fleet management公司董事Vikas(前右)舞藝精湛。圖 ：張佩芬

德翔海運19日中午在文華東方酒店舉辦尾牙，公司董事長陳德勝透露，2019年德翔營收、獲利與貨物裝載量都創新高，將發出2到4個月年終獎金。尾牙宴現場公司加協力廠商送的獎金，讓近八成員工都獲獎，最大獎10萬元。

現場賓客與員工一起玩遊戲，在猜總經理涂鴻麟擲出的骰子是單數或雙數活動中，最後優勝者主持人要涂鴻麟拿出口袋內所有錢當獎金，估計有近萬元，德翔船務董事長莊壯麗嫌太少，當場加碼一萬現金。

德翔印度fleet management公司董事Vikas長得瘦高，是舞林高手，每年在尾牙宴上都會上台來一段熱舞，精湛的舞技加上超快的節奏，立刻炒熱現場，吸引很多人搶到舞台前拍攝影片。

陳德勝與莊壯麗的一對兒女都有好姻緣，做姊姊的陳依琦結婚多年，進出會場都有夫婿劉庭瑞拉著手，新婚不久的陳劭翔，與妻子陳薇隨時手拉著手，羨煞旁人。

德翔今日尾牙宴華南金控董事長張雲鵬、台船董事長鄭文隆、總經理曾國正、中國驗船中心董事長謝謂君、聯興國際董長長洪英正、訊拓公司董事長陳東海、台灣銀行總經理邱月琴、合作金庫總經理陳世卿等都參與盛會。

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