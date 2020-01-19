時尚與科技再結合，宏達電宣佈，與台灣服裝設計師江奕勳ANGUS CHIANG跨界合作，一起登上2020巴黎男裝周，不僅看秀嘉賓能在現場透過宏達電U19e與內建的APP，以VR、AR提供不同的視覺設計，秀後也可透過宏達電與設計師團隊打造的VR內容，以虛擬方式帶看秀嘉賓回到過去，展現台灣時尚、手機及VR品牌創新設計實力。

科技與時尚結合，早在10幾年前就曾有設計師讓模特兒拿著折疊成箱型的概念性螢幕走秀，這幾年結合得越來越深，以2016年紐約Met Gala為例，某位受邀女星的禮服縫上許多LED燈泡，IBM華生則即時蒐集、分析Met Gala相關的推特，控制禮服上的LED色彩。

就歷史來看，科技與時尚結合後，對品牌發展的影響是弊多於利，不過，仍擋不住時尚品牌與科技業者前仆後繼的跨界合作，其中，宏達電繼2018年中國區總裁汪叢青手捧VR眼鏡、身穿設計師利用VR設計的大衣，在上海時裝周走秀後，宏達電又宣佈前進2020巴黎男裝周。

宏達電表示，在巴黎男裝周與台灣土生土長的設計師江奕勳ANGUS CHIANG合作，江奕勳是第一位入圍LVMH Prize大獎的台灣設計師，本次他結合科技與網路青年藝術文化，T恤、衛衣圖像搭上曾經紅極一時的部落格網站無名小站，口袋剪裁的部分則運用了「SD 卡」的結構造型作為袋片切口，搭配宏達電手機U19e與VR、AR技術。

透過U19內建的軟體 AngusReality，看秀嘉賓透過手中的U19e，秀場的服裝經過對位運算呈現出不同的圖像設計，使用U19e掃描服裝上與秀場上AW20視覺標誌，則可見隱藏版的視覺內容，像是獨家2D、3D影像與本季製作幕後花絮，又甚至讓秀場背景轉換成電影般的特效背景。

宏達電表示，時裝秀之後，看秀嘉賓可以透過VR硬體Vive Pro，以及VIVE Arts與江奕勳團隊合作打造的AW20 VR作品，這個作品帶嘉賓回到過去， 演繹每個人都近似於一則資訊，面臨隨時被刪除的命運，一如無名小站、WINDOWS 95、雅虎奇摩家族、映像管電視，曾經是台灣人生活中的每日必備，隨著科技進展、文化改變而被淘汰。

(工商 )