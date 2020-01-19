韓國女團「少女時代」30歲韓裔美籍的成員蒂芬妮（Tiffany）離開東家SM娛樂後，以藝名「Tiffany Young」闖蕩美國市場，她19日在台北國際會議中心首度在台灣舉辦個人巡演「OPEN HEARTS EVE PART TWO」，整晚一連帶來22首勁歌熱舞，嘉賓更是找來了「金曲新人王」ØZI，嗨翻全場。蒂芬妮人緣好，就連金曲歌王林俊傑也現身觀賞演出，隔空向他喊話已經練好他與鄧紫棋的〈手心的薔薇〉，下次有機會合作再露一手。

蒂芬妮一襲低胸貼身馬甲，再搭上暗紅色風衣性感登場。（粘耿豪攝）

蒂芬妮18日抵台後，她除了專心準備演出外，更抽空拜訪林俊傑，大讚他工作室咖啡超讚，也曬出2人合照。她透露會認識林俊傑是因爲有共同認識的朋友，在LA也有共同的音樂製作人，公司也離得近，2人見面大聊音樂，收穫滿滿。而這次一起合作的饒舌歌手ØZI，兩人帶來〈Lips on Lips〉，ØZI更當場宣布2人今年的公司相互合作，他說：「我簡單來說，等於是Tiffany的師弟！在新的一年會有很密切的合作，代表你們會很常看到她來台北！」此話一出，讓粉絲尖叫興奮不已。他也大讚粉絲「會買」，在後台準備人氣珍奶和三明治，讓他佩服不已。

蒂芬妮昨日抽空拜訪林俊傑，而林俊傑今也現身觀賞演出。（摘自林俊傑IG）

蒂芬妮在演唱會上以一身低胸貼身馬甲，再搭上暗紅色風衣性感登場，她身著極短褲，一雙白皙的蜜大腿展露無遺。蒂芬妮在現場親切接住粉絲手中的手幅，上頭寫著「就算距離再遠，都可以成為你力量的存在」，她一面朗讀，一面稱讚歌迷相當浪漫。她除了帶來自己的歌曲外，還翻唱南韓天后李孝利〈天下無敵李孝利〉、經典女團天命真女的〈Independent Women〉等人的歌曲，更帶來少女時代在2007年的出道單曲〈再次重逢的世界〉以及經典曲〈Run Devil Run〉，死忠歌迷聽起不禁哭了，蒂芬妮一看則說，「我都忍著不哭了」，感動全場。最後粉絲排出韓文大字「我和你」及愛心符號，蒂芬妮感動不已，更說「我可以在台上盯著看你們30秒嗎？」，感性說道「我會永遠記住這一晚」。

蒂芬妮（右）和OZI合唱氣氛嗨翻全場。（讀者提供）

從少女時代組合轉換到個唱歌手，對蒂芬妮來說就像女孩成長到女人的過程，「坦白說，現在是最美好的時刻」。談到少女時代，她興奮表示：「我10分鐘前才跟她們聯絡，今天剛好也是太妍的演唱會，我真的很想去，但抽不了身，有送花致意。我和其他成員都會透過訊息聯繫，大家不時互相鼓勵，在不同地方努力，其實1周前我也才跟秀英見面，最近接近農曆年，我經常飛來飛去，如果經過亞洲或韓國，有機會就想約大家出來。」

蒂芬妮（右）和OZI合唱氣氛嗨翻全場。（讀者提供）

蒂芬妮過去曾透露自己定期接受心理諮商，受訪時被問起此事也大方分享，她表示自己相見恨晚，更認為這是相當正常的事情，「在娛樂圈還不習慣公開討論，但我覺得這是很正常，尤其很多藝人年紀輕輕就在演藝圈生活，被要求形象表現完美，但其實心靈也要顧到，就像上健身房一樣，訓練心智和訓練身體並無差別」，她更語重心長地說：「這改變了我的生命，我希望每個人都可以放手嘗試，一定會別有收穫。」她推廣正能量，更希望能影響正苦於煩惱的粉絲，「有需要卻不知如何求救的人，如果看到了我的推薦能拉一把，那就太好了」。她現在每天早上都會花半小時冥想，沉靜心靈，保持好心情。

蒂芬妮一襲低胸貼身馬甲，再搭上暗紅色風衣性感登場。（粘耿豪攝）

(中時 )