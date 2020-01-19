今年最火紅陸宮廷劇《大明風華》正在大陸熱播中，由古典美女封號湯唯飾演明朝孝恭孫皇后傳奇一生，她劇中就換了168套華麗戲服，還有男裝扮相，劇組更斥資25億台幣打造華麗宮廷場景，也是看點之一。

湯唯主演《大明風華》。（TVBS）

在劇中湯唯飾演明艷動人的皇后孫若微，從16歲演到70歲，角色極具挑戰性。湯唯為了這個角色做足功課，經常下戲還穿著戲服走來走去。她說：「我想去感受劇服帶給我言行舉止的束縛，也去學了古琴和昆曲，在進組開拍之前，還特地去南京和北京的故宮、朱元璋的陵墓，感覺站在這些地方好像就能感受到歷史上的氛圍與他們曾經生活過的還境，試著一點一點靠近孫若微的靈魂。」

湯唯主演《大明風華》。（TVBS）

《大明風華》是近期難得一見的大成本製作，邀請到曾以《一代宗師》入圍由奧斯卡金像獎最佳服裝造型師的張叔平設計戲服，總共3000多套。其中光是湯唯的戲服就多達168套，每套都是手工訂製，帽飾就有8頂，每頂都超過6公斤重，花了近半年的時間才製作出來，負責湯唯戲服的服裝組工作人員則是高達40多位。

此外，《大明風華》斥資25億台幣打造了亞洲最大的內景棚，近3萬平方公尺，由1251位工人花了長達6個月所建造，每個宮殿單獨設計圖高達50頁，宮燈近200盞，其中3米以上的大型宮燈就有56盞，每盞重達300公斤以上，也是目前為止在古裝劇裡非常罕見的大手筆製作。

全劇劇本近64萬多字，湯唯說：「背古裝劇的劇本是一件很大的挑戰，每天起床就開始背劇本、看劇本，連刷牙也是邊背邊刷，對我來說時間特珍貴的。」

湯唯主演《大明風華》。（TVBS）

《大明風華》號稱是中國版的「權力遊戲」，TVBS取得全台獨家授權，網路平台則在WeTV播出，在去年12月17日開播後，14天內就直升排行榜第三名，在今年1月份創下熱播排行第一名，成為當今最火的宮廷劇。

(中時 )