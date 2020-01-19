世界首富換人當。根據《富比世》最新發表的富豪排行榜，路易威登集團（LVMH）總裁阿諾特（Bernard Arnault）的資產總值為1165億美元（約台幣3.49兆），取代原先的首富亞馬遜老闆貝佐斯，後者的財富因股票下跌而縮水至1156億美元。榜單第三名是微軟集團創始人蓋茲，財富為1106億美元；第四、五位分別是股神巴菲特（906億美元）與臉書創辦人祖克柏（822億美元）。

阿諾特今年71歲，被喻為「世界奢侈品教父」。他控股的LVMH集團（法國路易•威登-酩悅•軒尼詩集團）旗下擁有75個奢侈品品牌，包括迪奧、紀梵希、芬迪、Celine、豪雅等。他不僅是成功的商人，同時也是一名藝術愛好者和收藏家。

去年LVMH更是大手筆砸了162億美元收購美國高級珠寶品牌Tiffany，榮登美國史上第二大企業購併案。交易成功後，LVMH股價持續上漲，也讓阿諾特的財富水漲船高。

(中時 )