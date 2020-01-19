日本女子天團「乃木坂46」二度攻蛋，19日晚間在台北小巨蛋舉辦「NOGIZAKA46 Live in Taipei 2020」全新大型海外公演，近萬名粉絲在演唱會上獻出該團代表色的紫色燈海，場面十分壯觀。而「乃木坂46」則帶來最具代表性的歌曲之一〈你就是希望〉中日雙語版本，當作送給台灣粉絲的禮物。

這次演唱會由新任隊長秋元真夏帶領 24 名人氣成員，包含「新血」四期生遠藤櫻、賀喜遙香與筒井彩萌都是首度與台北的歌迷見面。成員們為了難得的海外演出，一共呈現了9套不同風格的服裝，華麗登場。演唱會以最新單曲〈黎明來臨前無需逞強〉展開，連續兩首人氣夏日單曲〈太陽敲敲門〉、〈赤腳Summer〉的舞台則立刻將氣氛炒熱至高點，尤其全場觀眾整齊地高舉推巾，隨著歌曲大聲喊出 「嘿」應援聲，凝聚成員與粉絲的距離。

乃木坂46在演唱〈性急的蝸牛〉時帶上「新年恭喜發財」的背板給予歌迷最應景的祝賀。（乃木坂LLC、KKLIVE提供）

近年「乃木坂46」經歷了多位帶領團體成長的一期生畢業，同時間作為團體門面的白石麻衣與生田繪梨花也因行程無法來台的關係，在本場演出中可見到多位次世代成員分別擔當了組合經典單曲的中心位置，如〈太陽敲敲門〉的筒井彩萌、〈制服模特兒〉的遠藤櫻，三期生山下美月與田祐希共同領軍演出的〈大影響家〉等，而她們所展示的氣場和堅定的神情都象徵著繼承前輩意志，想要帶領團體在坂道持續上行的心情，精彩的表現也讓所有現場歌迷對於乃木坂46的「未來」更加期盼。

乃木坂46演唱〈你就是希望〉中日雙語版本獻台北歌迷。（乃木坂LLC、KKLIVE提供）

「乃木坂46」這回來台，即使時間相當有限，她們除了品嘗最愛的台式美食，前一晚更抽空登上期待許久的台北101觀景台，大玩自拍，感受壯闊的城市美景，更留下專屬於台北的紀念。

(中時 )