「可憐啊」成金句！便利貼廠商KUSO諧音「可黏啊」(影/中天新聞)

高雄市長韓國瑜，選前在總統辯論會上的一句「可憐哪」，近日成為網友們拿來製作成網路哏圖瘋傳。就有便利貼廠商在臉書上PO自家產品的宣傳文案時，圖片不僅搭配神似韓國瑜的剪影，還在標題寫下「可黏哪」，不過疑似因引起爭議，這則貼文後來迅速下架，網友們也因此洗板他們的粉專，狂問「可黏哪，好端端的幹嘛下架？」廣告系教授認為這也是一種延展韓國瑜話題的一種方式。

3M台灣18日中午在臉書粉專宣傳自家最新上市的便條紙，為了要告訴大家這款新的極黏便條紙可黏在木質、牆面、潮濕環境、極熱環境、極冷環境。團隊搭上時事哏熱潮，把便利貼「可黏哪」的材質示意圖做成韓國瑜的人像剪影，想呼應日前遭網友kuso的韓國瑜哏圖，引起一波話題。

貼文一出後，也讓許多網友秒懂笑翻了，「這廣告太有才了！小編撿到槍了」、「誰想的梗？要加薪了～ＸＤ」

不過，正當許多網友要跟著朝聖這張哏圖時，發現已約在18日晚間不見了，讓更多網友紛紛轉移陣地到粉專的其他PO文下方洗板留言，「可黏哪，好端端的幹嘛下架」、「可黏啊」、「是我就給這個構思加薪了」、「小編拍拍」，並貼上備份截圖說要幫大家回味「可黏啊」。

常見廠商借用政治人物話題，製作相關宣傳打開行銷知名度，文大廣告系主任鈕則勳表示，這也是一種延展韓國瑜話題的一種方式，也可維持聲量效果。

(中時電子報)