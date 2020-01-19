據俄國Lenta.ru報紙在1月17日報導，俄羅斯國防部（MoD）簽定了購買新式125公釐翼穩定穿甲彈（APFSDS）的新合約，名稱叫做3BM44M勒卡洛( Lekalo) 。

防衛部落格(defence-blog)報導，3BM44M ，是俄羅斯最現代化的坦克彈藥之一，據英文維基百科的說法，它採用鎢合金做為彈芯，是1994年開發完成，不過，由於成本因素，俄國戰車所用的戰車砲彈多數仍是3BM42「芒果」( Mango)，這是鎢鋼雙合金製成，1986年服役。

俄國軍事專家亞歷克西‧赫洛波托夫（Alexei Khlopotov）稱，3BM44適用於目前服役的所有俄羅斯戰車，包括T-64、T-72、T-80、M-84、T-90、PT-91，與最新的T-14阿瑪塔( Armata)

赫洛波托夫 表示，3BM44能夠從兩公里外的距離，穿破65公分的均質裝甲，也有望能夠在3~5公里距離上，穿透目前所有的現代裝甲車，也包括美國的M1A2艾布蘭戰車(Abrams )。

但是，美國的「國家利益」雜誌報導說，西方戰車的防護力早就超過65公分均質裝甲的水準，不管是美國M1A2艾布蘭(Abrams )、德國豹2A7(Leopard 2A7)，或是英國挑戰者2式(Challenger 2)，其正面裝甲的防護水準，大約相當於80公分的均質裝甲，甚至還在此之上。

國家利益認為，俄國最好的戰車彈是3BM59 「沙弗那特」(Svinets)、3BM60 Svinets-2，分別由鎢和貧鈾製成。據估計，它們可以在2公里的中等戰鬥距離內，穿透650至750公釐的60度傾斜裝甲。

(中時電子報)