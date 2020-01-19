台中市警察局添購應勤裝備。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

有感於警察執勤危險性，並喚起各界對員警配備的重視。健豪印刷19日與台灣柏釧企業公司攜手做公益，捐贈總價300萬元的警用應勤裝，給台中市政府警察局。警察局長楊源明表示，企業挺警察，為治安打拚，善盡回饋社會做公益的責任，讓人民保母揪甘心。

據了解，健豪印刷總經理張訓嘉及台灣柏釧董事長黃錦章，2人基於企業回饋公益立場回饋社會的使命，有感於近年來第1線員警經常須處理突發危急狀況，除有賴精良的訓練外，更需搭配先進的應勤裝備，強力打擊犯罪力，並保障員警執勤安全。

台中市警察局長楊源明代表受贈時表示，感謝企業有心在事業有成後不忘善盡回饋社會熱心公益的責任，健豪印刷自7年起陸續捐贈台中市消防救災與警察單位應勤裝備；特別感謝健豪印刷及台灣柏釧的熱心公益，期待拋磚引玉吸引更多社會資源挹注治安維護工作。

今年台中市警察局獲贈，拋射式電擊器、防暴網、臂盾、微型攝影機及長警棍等，12日再獲龍巖集團致贈500萬元，協助添購警用電擊槍，期望有助於警察嚴正執法並迅速消弭危安狀況，保護民眾生命財產安全，增進所有警察的執勤安全。

警察局指出，員警使用臂盾及長警棍可有效提升執勤時的防禦能力；另拋射式電擊器及網槍執行職務之使用時機及法律效果，均適用警械使用條例相關規定，此批拋射式電擊器及網槍重量輕巧，且有效射程約5公尺，在空間狹小、情況緊急的場合，可有效嚇阻制伏歹徒，並將傷害降到最低。

(中時 )