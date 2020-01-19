魏如萱（娃娃）18日在台北華山Legacy舉辦「藏著並不等於遺忘」演唱會，邀來鳳小岳合唱〈很難很難〉，鳳小岳在台上帥氣彈吉他，引起尖叫，娃娃分享2人一起寫歌曲過程，也問鳳小岳喜歡2人合作的模式？不過他答非所問說：「新年快樂！」讓她當場傻眼。

她隨後仍認真跟粉絲介紹他持續創作中，並要他跟大家聊聊，結果他調皮說：「恭喜發財！」讓娃娃好氣又好笑：「你不要這樣。」娃娃對於鳳小岳在台上化身省話一哥，忍不住唸說：「不要這樣，你在台下很自然，怎麼在台上就一個很帥的樣子。」鼓勵他多談創作歷程、開演唱會等，他酷酷說：「但也要他們覺得好聽才開得成。」台下熱情回應，娃娃笑說：「到時請我去當嘉賓。」

而娃娃一連熱唱〈恐慌症〉、〈彼個所在〉、〈你啊你啊〉等歌曲，談到新專輯《藏著並不等於遺忘》，她坦言製作過程中，壓力很大，「為了照顧小孩，壓力有點大，也多了一個好處，變得很感性，以前在錄音室唱完歌就衝出去，現在需要整理好情緒再出來，很容易哭。」並感性：「當媽媽真的很辛苦，有些辛苦跟新得到的東西，生了小孩後翻轉了我的生命，很多東西都在改變了。」

(中時 )