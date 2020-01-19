張若凡將2月29日舉辦新專輯「dopaMINE我,她」音樂會，19日特地與粉絲相聚，舉行簽票會，及與歌迷的私密小尾牙。張若凡昨邀來好友許莉潔到場力挺，2人目前都單身，許莉潔送上特製的愛情御守與日前去霞海城隍廟求的紅線。

許說：「希望若凡能夠遇到一個很好的人，求兩條紅線是希望我們都能在事業上有好的人緣、也都有好的姻緣。」張若凡談到擇偶條件，「希望能夠找到很聊得來，可以跟我聊電影的人，聊電影就可以往內心延伸。」許莉潔則表示：「我希望能找到可以聊得來又有幽默感，可以一起去健身的對象。」

她們在台上合唱對方的歌曲〈已經結束的〉、〈你愛這樣的我嗎〉，獲得好評，張若凡提到跟許莉潔是在《聲林之王》比賽結束後才彼此熟識，許莉潔日前已完成自己的音樂會，分享經驗，許莉潔表示張若凡是很容易緊張的人，「其實我那天也是超級無敵緊張，可是當妳唱到第2首時，就開始覺得在台上很愉快，看著台下的歌迷跟著妳一起唱，就忘記緊張的感覺了。」張若凡笑說：「那我要慎選第2首歌，要選1首簡單一點的歌了，今天音樂分享會先唱幾首，到時演唱會就不那麼緊張。」

在音樂會上，張若凡選唱蕭敬騰〈疼愛〉、周興哲〈如果雨之後〉，引起掌聲，她說：「我是一個很害羞的人，是參加比賽後才比較有膽量的，今天除了粉絲來看我，姐姐一家人也都來支持我。」

(中時 )