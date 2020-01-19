安心亞、是元介到節目《E!Studio藝鏡到底》宣傳賀歲新片《殺手撿到槍》，他們倆人首度合作，安心亞自曝從小聽是元介的歌曲長大，笑稱：「就是看到小時候的偶像，學生時期最愛唱《夏天的風》。還不認識時覺得他很會游泳、很會吹風！」是元介則是神反擊：「你還很會呼呼呢！」兩人拿彼此的成名曲《夏天的風》、《呼呼》互虧，展現兩人好交情。

安心亞、是元介宣傳主演新片《殺手撿到槍》（EStudio藝鏡到底提供）

是元介片中飾演殺手「虎頭蜂」，有不少槍戰、打鬥精彩動作戲。該片導演梁志強在開拍前到是元介公司開會，一進公司不管門口、會議室、走廊都掛著是元介主演的《老師你會不會回來》電影海報，梁志強看到海報靈機一動想著「是否能把『老師』變『殺手』」，立刻邀請是元介返回公司試鏡，種下這次合作緣分。安心亞片中飾演熱愛粉紅色的最美通緝犯，她為了更入戲，每天洗腦自己「好愛粉紅色」，還特地做了粉紅色水鑽指甲，她笑說：「現在可以接受芭比粉紅，最近買的東西都有粉紅色。」主持人鄭偉柏笑說：「電影對一個人的影響真的很大。」主持人瑪麗開玩笑說：「是元介現在家裡也有三把槍啊！」笑翻全場。

納豆片中飾演天才駭客與是元介搭檔執行殺手任務，安心亞爆料：「原本覺得是元介是斯文型的人，但他一碰到納豆就變納豆。」是元介透露，納豆常在拍攝現場在他耳邊說「小話」，邀他一起看妹，「元介，三點鐘方向，有漂亮的。」與納豆交情不錯的瑪麗無奈直呼：「我就知道！」是元介也完全被納豆打開「開關」，開始向納豆回報哪裡有漂亮妹子，安心亞笑說：「他們一搭一唱。」而鄭偉柏問三人如何用一個字形容納豆？瑪麗笑說：「『倒』，因為他的燒肉店倒了！」安心亞笑說：「『滾』，看到他就想叫他滾！」是元介則以「茫」來形容納豆，「他的角色需要胖胖、腫腫的，所以他喜歡喝酒是為了要連戲。」

而安心亞與是元介褪去「宅男女神」與「偶像團體」包袱轉型成專業歌手、演員，近年繳出不少優質作品，安心亞自曝曾被網友酸言酸語打擊，自覺不適合當演員、一度不想再演戲，沈澱一段時間後仍對演戲充滿熱情，也找回表演上的自信。是元介透露，曾看安心亞的舞台劇演出，發現她有別於《殺手撿到槍》角色的外放，舞台劇的內斂表現打動了他，是元介傳訊息給安心亞說：「我走心了，從今天開始要叫你『走心亞』。」肯定安心亞的演技。該集節目將於1月20日下午5點30分於MOMO綜合台播出，並於「E!Studio藝鏡到底」社群平台同步上線。《殺手撿到槍》1月23日正式上映。

(中時 )