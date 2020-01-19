游詩璟的八點檔拍攝暫告一段落，最近趁拍戲空檔做了二件事，一是經營個人頻道，當起YouTuber，拍攝、剪輯、上架一手包。另一就是之前因拍戲鮮少出國，連日本都沒去過的「出國聳」游詩璟，終於體驗了一次「說走就走」的新加坡瘋狂之旅。

游詩璟遊新加坡。（寶麗來提供）

游詩璟說，她原本是個連電腦都沒有的人，為了學習剪輯，她先花8萬元買了電腦，再自己從「小影」開始研究起剪輯、音效等，這一碰完全停不下來，包括連睡覺都在想那顆鏡頭應該接那個鏡頭比較好，最高紀錄一剪就剪到一天一夜，9個小時沒離開電腦前，導致她大過敏，免疫力失調到看醫生。

不過，身為處女座，生性要做就做到好的她，還真研究出各種剪輯，並完成她自創頻道「Joyce94游詩璟」於日前推出，首推瘋狂新加坡之旅，記錄自己從臨時起意去新加坡過耶誕，再臨時起意，續留到新加坡跨年，沒計畫的行程大大挑戰自己安定的個性。影片內容獲得很多粉絲回應，紛紛留言期待下一集，也謝謝她的介紹，讓同樣是「出國聳」的他們，也能跟著游詩璟的影片用眼睛出國，滿足一下。

游詩璟遊新加坡。（寶麗來提供）

游詩璟說，自己出道以來，幾乎都在拍戲，這幾年才開始出國旅遊，朋友聽到她至今連日本都沒去過，韓國也是去年跟著節目去錄影才經歷，都覺得她是現代出國聳。這次為了新加坡瘋狂之旅，平常鮮少化妝的她，還特地每天化好妝，弄美美的出門，期待新加坡豔遇，結果從耶誕節等到跨年，一個豔遇都沒有，同行閨密都已經豔遇兩次，讓她直呼太丟臉，大笑說：「可能我不合當地口味吧？」

(中時 )