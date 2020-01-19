由國家通訊傳播委員會（NCC）主導的5G釋照競標，在16日上午正式決標，不過總競標金額竟是全球之冠高達1380.81億元，許多人擔心在5G正式商轉後月租費可能高達3000-5000元間，不過3C達人廖阿輝指出，各大電信商可能還是會依照4G吃到飽剛開始的月租費價格，約莫在1399元。

廖阿輝指出，5G的基礎建設可能還需要3-5年，才能夠覆蓋絕大多數消費者的使用範圍，如果一開始定價太高，大多數的消費者都不太願意使用，只會讓回收成本的時間拉得更長，且涵蓋的區域越廣，建設的成本就會越高，因此吃到飽的月租費定價在1399元比較合理。

但他也提到，如果消費者覺得5G的價格之餘4G高出許多，那就不要一開始就加入，因為台灣的4G月租費相對便宜且品質也不錯，5G涵蓋範圍一開始一定是在6大都會區，因此如非必要建議繼續使用4G為佳。

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(中時電子報)