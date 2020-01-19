飯店大廳居然出現一名小孩疑似被遺棄，這個特殊的情況就出現在大陸廣東佛山，一名身穿粉色棉衣、年約1歲半的女童就在當地飯店大廳哭鬧，身邊還有一輛嬰兒推車和奶粉奶瓶。這突發的情況驚動飯店人員，立刻聯繫警方前來處理。

女兒被媽媽遺棄飯店大廳近17小時。（圖／看看新聞）

據飯店人員表示，當時有一名女子帶著幼童來飯店說要找幼童的爸爸，但不知道住在哪一間房，隨後，這對夫妻通上電話，卻在電話中起了爭執。飯店門口人來人往，也沒有注意到這位女子何時離開，直到聽到女童的哭聲才發現這個情況。

廣東佛山警察接獲報案照顧女幼童。（圖／看看新聞）

佛山平洲派出所人員了解情況後，安排女警照顧幼童，並將幼童送往醫院檢查。警員還特地買了紙尿褲、衣物為女童換上悉心照料。警方同時對飯店周邊搜尋走訪，試圖尋找到幼童的父母。

警方在12日下午5點左右，成功確認了幼童父親趙先生（化名）的身份，並與取得聯繫。據了解，當時在廣州工作的趙先生根本不知道女兒被遺棄了近17個小時。趙先生聯繫了妻子後，這齣「棄」嬰鬧劇才真相大白。

原來夫妻事前就發生爭執，趙先生就獨自到飯店入住。12日淩晨，趙太太帶著孩子到飯店，原先是要趙先生照顧孩子一天，但由於兩人在電話中又起了爭執，趙太太一氣之下將孩子扔在了飯店大廳，藉此威脅趙先生。趙先生以為妻子說氣話並未當真，直到警方聯繫，才知道孩子真的被遺棄。事後，這對夫妻對此懊悔不已，警方也對兩人嚴厲的訓斥，並叮囑要照顧好孩子。

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(中時電子報)