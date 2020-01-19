頑童MJ116成員小春、瘦子、大淵去年初宣布單飛不解散，小春（Kenzy）用英文名推出EP《啥款》，19日回到他從小長大的松山慈佑宮廟口前廣場，舉辦個人首次的簽唱會，邀來李英宏、K9到場助陣合唱，瘦子、大淵在台下力挺。

他近來宣傳期，行程滿檔，透露將安排休假，赴日本放鬆，農曆年後，他會跟著熱狗（MC HotDog）去美國巡演1個月。而他去年10月宣布與結婚6年的呆寶靜離婚，現共同撫養兒子「大王」，被問及屆時將赴美國1個月會想兒子？他直言：「會阿，當然，也會視訊。」並透露時常帶兒子出遊，包括動物園、兒童樂園等，他笑說：「滿好的，去那些地方不會有人理我。」不過在農曆年期間，呆寶靜則會帶兒子回大陸老家過節。

頑童MJ116成員瘦子（右）、大淵特地到場力挺。（本色音樂提供）

小春單飛首推新作後，身邊少了2個好兄弟陪伴，加上他以前在團體中屬於省話，這次都要獨自面對媒體訪問，讓他十分緊張，先前特地做功課，看頑童、許多藝人等，過去受訪的影片，來學習經驗，自虧：「以前偷懶，現在要孤軍奮戰。」對於這次新作表現，他自評70分，「原本是60分，因為歌有點少，之後寫歌速度要快，多加10分，因為話講得變多。」

他目前積極創作新歌，預告今年會陸續推出新單曲，未來想合作的對象？他直言鄧紫棋，盼透過熱狗來牽線，「她會饒舌、會自己寫詞，做專輯也很快，可以跟她學習。」在活動上，小春一開場動員了他創立汝南堂找來金獅團、北管、神將、神轎以傳統儀式進場。他日前筊杯供奉神明「玄天上帝」願意來看他的簽唱會，作為謝神的一部分，當下筊杯一次就聖杯，相當開心。

(中時 )