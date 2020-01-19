杜成義（阿杜）2013年因恐慌症暫別歌壇，他曾表示出道第2年就罹患恐慌症，深受影響，不過近年來結婚生子後，讓他的個性變樂觀，逐漸好轉，近來推出新歌〈那幾年〉，過去外界好奇他經歷這幾年後，外貌的變化以及如何度過，他透過該曲向人道盡這段歲月。

阿杜分享新歌並寫道：「時間一直往前走，路上總有一些難忘的人和事。那幾年大家還都是默默無聞。那幾年，我們都一直在音樂路上追夢。走到現在，有著說不出的感動。送給大家這首歌，紀念你我的那幾年。」新歌承載了阿杜出道辛酸、珍貴歲月，歌詞中記錄著他和一群音樂摯友、歌迷深厚的情誼。

他於2016年升格人父，平時從事演藝工作之外，休假時多陪伴家人，他曾形容現在的自己有時像是浩克，為了所愛之人變得更強大。今年農曆過年，他會待在家鄉新加坡與家人一起聚餐，度過溫馨的假期。

而阿杜招牌嗓音就像是精心打磨的「原石璞玉」，絲絲入扣地演繹著歌曲，不少網友聽完後紛紛留言「陪伴了我的整個青春」、「經過這幾年你回歸帶著新歌（那幾年）再次溫暖我們，我們很喜歡這首新歌，感覺唱出了阿杜自己的故事，歌詞溫暖感人」、「那幾年感謝有你，這幾年依然是你，不論多少年，你都是我們的idol」、非常開心能聽到您的新歌曲，等的很久了，懷念過去收音機放您的磁帶，海報全是您，您是我唯一的偶像」 等言論追憶支持阿杜的青春歲月，歌曲獲得廣大迴響。

(中時 )