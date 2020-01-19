日本天團放浪兄弟中的成員AKIRA自從娶了「台灣第一名模」林志玲後，有了「國民姊夫」的稱號，日前放浪兄弟受邀來台錄製除夕過年節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》，在記者會時AKIRA大展中文實力，更感謝林志玲多年的努力與曬恩愛，此舉讓日本的報章雜誌以半版版面大篇幅大肆報導，相當罕見。

「放浪兄弟」黑木啟司（前排左起）、SHOKICHI、TAKAHIRO、AKIRA、ATSUSHI、NESMITH、橘KENCHI、佐藤大樹（後排左起）、關口MANDY、岩田剛典、NAOTO、TETSUYA、小林直己、白濱亞嵐、世界15成員全員齊聚。（圖／記者粘耿豪攝）

AKIRA當時和「放浪兄弟」成員15人一同站上小巨蛋錄製過年節目，重新改編的經典歌曲，為當天紅白大戰的白隊壓軸，在記者會上，AKIRA用流利中文和媒體打招呼：「大家久等了，很久沒有在海外演出，希望你們喜歡。」主唱ATSUSHI透露，這次放浪兄弟難得全員齊聚台灣，就是給AKIRA的新婚祝福，AKIRA聽聞馬上露出幸福笑顏。

日本的體育報特地用半版版面報導寫放浪兄弟來台與AKIRA跟林志玲。（圖／讀者提供）

AKIRA也透露太太林志玲用中文替他「加油」應援，他說：「她知道我們要來表演很開心，也很期待我們的演出。」林志玲貼心在團員下榻飯店為每人準備小禮物，並用漂亮的和紙親手寫下「Welcome to Taiwan」，活動後台也備上人氣珍奶，貼心舉動也紅回日本的體育報，更以半版版面刊登報導，大讚台日國際婚姻。

新婚的林志玲、Akira發文散發滿滿的正能量。（圖／本報系資料照片）

當中也有寫到，AKIRA對於自己在台灣大受歡迎，謙虛地說：「大家對我這麼和善，我想是因為這10幾年來志玲的努力和受肯定的關係，我也才會被溫和對待，希望能做更多的事回報粉絲。」

(中時電子報)