就讀淡水一所國小的張姓女童，今天上午跟著爸媽到蘆洲找阿公，卻不幸遇到死劫，慘遭兩輛擦撞的汽車波及，撞傷雙腿最後傷重身亡，女童生前活潑可愛，文筆流暢，是學校作文比賽常勝軍，2年前到蒙古旅遊回來寫的遊記，迄今仍是她與父母的美好回憶，不過一場車禍天人永隔，帶給家人椎心刺痛。

許多網友得知張童以「小大人」敏銳觀察，寫出流利的蒙古遊記，紛紛上網找出這篇發表於2018年8月的分享遊記，邊看心愈酸，不捨這樣一位才華洋溢的女童就這樣失去生命，看到最後幾乎眼眶泛紅了。

張姓女童遭特斯拉撞傷慘死，生前一篇遊記惹哭網友。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

「這次是第一次出國，我很好奇蒙古大草原是不是跟照片上一樣美麗呢！終於坐在機艙裡，飛機只要飛到一個位置，所有東西都會像一塊一塊的小積木」這是女童在以「旅人分享，珠珠的蒙古之旅」為名，發布在部落格的長篇遊記開頭，讓人對當時僅國小4年的張女寫出這樣的細膩遊記讚歎不已。

張童敏銳的觀察，在文章中形容當地建築即街道布置都融合了蘇聯與俄羅斯文化，8天的行程內還入住了蒙古包，以及近距離接觸氂牛，都有深入的觀察和描述，「想念一大片草原，和草間跳躍的蚱蜢、大群牛羊、駱駝」彷彿帶引讀者進入蒙古大草原。

(中時電子報)