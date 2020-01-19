新北市文化局今（19）日特舉辦「記憶的構作」市民藝術參與活動成果發表會。（新北市文化局提供／葉書宏新北傳真）

新北市文化局今（19）日特舉辦「記憶的構作」市民藝術參與活動成果發表會。（新北市文化局提供／葉書宏新北傳真）

過年走春好去處，歡迎初二至初五隨著威武五家醒獅團走進最富日式設計感建築台北放送局板橋放送所，一起熱鬧一下。為了讓民眾更了解放送所，新北市文化局舉辦「栗山俊一的建築世界X『記憶的構作』戶外裝置及文件展」，並舉辦3場藝術工作坊，邀請民眾從古蹟歷史背景及地景出發進行藝術創作。

文化局今（19）日特舉辦「記憶的構作」市民藝術參與活動成果發表會，發表新北市國小學生們及周邊居民參與板橋藝術創作成果，現場邀請大、小朋友一同完成造型古錐的公共藝術作品「鼠財寶」，讓民眾為放送所增添充滿鼠年藝術氣息。

新北市文化局龔雅雯局長表示，台北放送局板橋放送所自104年8月5日公告指定為新北市市定古蹟，107年戶外景觀工程先行整理周邊綠地，108年起開放腹地空間供民眾休憩。古蹟本體修復工程預計109年6月發包，111年完成修復。位於板橋市郊的放送所是日本時期全臺廣播的重要基地，為了讓民眾更加認識這個新開放的場域，文化局藉由舉辦一系列的藝文活動，例如展覽、建築講座、地方說明會、藝術工作坊等，透過周邊市民參與，激發大家關注並思考古蹟未來的活化再利用，真正落實文化資產公共參與精神。

除展覽展至作2月28日外，農曆初二至初五文化局還邀請了威武五家醒獅團及沐寧相聲說演坊於放送所進行舞獅及相聲的表演，除了祝福大家新春快樂外，活動當天10點開始還有打卡送春聯及絹印活動，並於現場發送限量版紅包袋，歡迎民眾過年期間來放送所與三米高的「鼠財寶」打卡，欣賞大家合力創作的結晶及表演。

(中時 )