女童在旅行社部落格中以「旅人分享，珠珠的蒙古之旅」為名寫下長篇遊記。（翻攝誠旺旅遊部落格／譚宇哲傳真）

女童在旅行社部落格中以「旅人分享，珠珠的蒙古之旅」為名寫下長篇遊記。（翻攝誠旺旅遊部落格／譚宇哲傳真）

女童在旅行社部落格中以「旅人分享，珠珠的蒙古之旅」為名寫下長篇遊記。（翻攝誠旺旅遊部落格／譚宇哲傳真）

新北市蘆洲區今天上午發生特斯拉奪命車禍，12歲張姓女童後天就要放寒假，原本趁周末一家四口到蘆洲拜訪阿公，不料卻在穿越馬路時無端捲入特斯拉與轎車的擦撞車禍中喪命，事發後女童2年前與家人到蒙古出遊後寫下的長篇遊記也在網路曝光，如今圖文並茂的優美文采來不及更加茁壯，再也見不到，讓家人悲痛萬分。

女童在旅行社部落格中以「旅人分享，珠珠的蒙古之旅」為名寫下長篇遊記，開頭寫道「2018年7月31日，是我第一次搭飛機，只要一想到能搭飛機出國，整顆心是既興奮又期待...」，年僅10歲的她活用照片、文字流暢記錄下接觸異國文化的喜悅及每日行程心得，令人激賞。

不料，再過幾天就要過年，女童與父親、母親、弟弟一家四口今天從淡水住處到蘆洲拜訪阿公，剛下車要穿越馬路，走在最前頭的女童突然就被特斯拉撞倒在分隔島上，雙腿當場被夾擊斷裂，女童倒臥血泊中失去呼吸心跳，目睹一切的家人雖趕緊求救，仍救不回女童一命。

據了解，34歲梁姓男子當時駕駛特斯拉電動車，行經新北市蘆洲區環堤大道、永樂街38巷45弄口時，因車速過快，擦撞42歲許姓男子駕駛的三菱轎車，車身隨即彈向中央分隔島，正等待過馬路的女童直接被車尾撞上，與家人天人永隔。

(中時 )