新北市新店區僑仁公園遊戲場域進出動線皆採無障礙友善設計，並享有充足的停留遊憩空間。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區僑仁公園遊戲場域進出動線皆採無障礙友善設計，並享有充足的停留遊憩空間。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區僑仁公園遊戲場域進出動線皆採無障礙友善設計，並享有充足的停留遊憩空間。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

位於新北市新店小城里僑仁路與僑信路口旁的僑仁公園，環境清幽，但公園內遊戲設施老舊，已不符合安全規範，且步道有高低落差，無順接遊戲場。新店區公所為提供更安全、便利的遊憩空間，配合參與式預算的理念推動，讓社區民眾及小朋友共同參與，規劃屬於自己心中的口袋公園。

此次遊具設計以攀爬遊戲設施為主軸，搭配鞦韆、單槓等，其中攀爬遊戲可以考驗孩童協調感、空間感，並學習如何在遊玩中保護自己。此外，遊戲場也設置了跳房子遊戲，在地墊上增加跳色變化，讓大朋友、小朋友一同享用空間、盡情玩樂。

新店區長林煌源表示，設計初期透過舉辦街道遊戲活動及公園遊戲場工作坊，讓社區民眾共同參與遊戲場再生，經統計後攀爬及鞦韆類型的遊具，是小朋友票選的第一、二名，故本次設計搭配地形增加攀爬及鞦韆的遊戲設施，改造出具特色的鄰里公園。

另外，新北市政府於108年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」，盤點各區需求及納入公民參與後，經綜合考量評估，預計109年底完成至少40處特色共融遊戲場及1處全齡化示範場域，至108年底已完成18處，未來將持續提供市民更完善且多元的公園休憩空間。

透過本次的更新工程，僑仁公園遊戲場域進出動線皆採無障礙友善設計，並享有充足的停留遊憩空間，未來市府、區公所也將持續努力，讓公園不再是單純的綠地，而是提供更多元及充滿歡樂的環境。

(中時 )