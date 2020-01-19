長海同濟會會長陳宗良（中）和北二區各分會會長一起為弱勢家庭圍爐上菜。（許哲瑗攝）

由長海國際同濟會發起在農曆年前捐助金錢及實物，為弱勢家庭、貧困兒童舉辦「寒冬送暖、關懷兒童」圍爐餐會，19日晚間在土城區全國宴會館，邀請新北市單親家庭、隔代教養及身心障礙者共700多人圍爐，並提供每位參加者一個福袋和紅包，新北市長侯友宜到場鼓勵，感謝該會持續7年來的愛心，讓弱勢家庭過好日子。

長海同濟會會長陳宗良表示，圍爐活動逐年擴大舉辦，成為北二區每年的盛事，不僅所有友會贊助費用、募集物資，會員也樂當一日志工，親自為弱勢家庭端菜上桌、發放福袋，以及慈善團體共襄盛舉。

陳宗良表示，圍爐所需經費近80萬元，皆由會員自掏腰包，或募捐而來，是所有同濟人發揮愛心才圓滿促成。國際同濟會台灣總會總會長劉春快、北二區主席曾麗甘、前主席江禮政，以及社團法人台灣兒童基金會各董事皆到場參加，為承辦圍爐的會員加油打氣，並穿上圍兜兜，一起為弱勢家庭上菜。

新北市長侯友宜在社會局長張錦麗、土城區長楊志宏等人陪同下到場鼓勵，並頒贈感謝狀給所有主、協辦的分會和善心人士。侯友宜表示，非常感謝長海同濟會在7年前播下愛的種子，如今越辦規模越大，今年席開70多桌，不僅圍爐還致贈物資福袋和紅包。

侯友宜表示，新北市成立好日子愛心大平台，短短半年來，就獲得各界支持2億多元，今年鼠年，他特別以「家金鼠喜」春聯來祝賀每一個家庭都能越來越舒適，各公司行號能夠興旺，新北市或台灣都能越來越好。

(中時 )