新北市海山警分局自16日起連續規畫3天擴大臨檢勤務，另18日也特別執行少年保護查察勤務，以淨化青少年成長環境。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局自16日起連續規畫3天擴大臨檢勤務，另18日也特別執行少年保護查察勤務，以淨化青少年成長環境。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

109年加強重要節日安全維護工作已於1月16日開始，為因應各級學校開始放寒假，確保青少年安全的活動空間，有效降低被害情事，新北市海山警分局自16日起連續規畫3天擴大臨檢勤務，另18日也特別執行少年保護查察勤務，以淨化青少年成長環境，杜絕少年被害的可能。

本年度寒假工作重點不僅要防制青少年接觸毒品，避免青少年流連不正當場所，針對轄內網咖、KTV、撞球場等場所實施臨檢查緝，展現維護青少年安全決心，用實際行動保護青少年。

在防制少年毒品工作方面，海山分局溯源查緝毒品上游不餘遺力，竭力淨化社會治安；就法制面而言，立法院為重罪重懲、遏止新興毒品的散播，於108年12月17日三讀通過毒品危害防制條例修正，提高製造、販賣、運輸毒品之刑度及罰金，將持有第三級、第四級毒品由20公克降為5公克以上，同時加重販賣混合式毒品及對未成年人販毒之刑度。

此外，海山警分局也特別提醒，為防止聚眾鬥毆及滋事等亂象，立法院已通過刑法第149條、150條條文修正，明定3人以上於公共場所或公眾得出入之場所為聚眾，同時提高罰金與刑度，並對攜帶凶器、危險物品者加重處罰。

對於轄內治安顧慮場所及易聚集滋事場所，分局將規畫勤務加強臨檢，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、出入不當場所、吸毒、危險駕駛或聚眾鬥毆暴力犯罪等偏差行為，期讓青少年能夠度過健康陽光、安全愉快的寒假。

(中時 )