隨著桃園璞園19日以75比70擊退九太科技，SBL第17季上半季賽程隨之結束，沒想到聽到先前台銀宣布將放12天年假，璞園總教練麥班達賽後第一句話就是，「那麼我們就是放13天，就比台銀多放1天，等一下我就跟大家宣布。」

到底璞園是否真的放13天？看看當時坐在一旁的璞園前鋒林耀宗臉上驚訝表情，或許就可知道答案，不過麥班達仍然繼續放話，「其實早在3周之前，我們就訂下只要擊敗擁有雙洋將球隊就多放兩天，擊敗單洋將球隊就是多放1天。」

好不容易說完放假的話題，麥班達總算語氣轉為嚴肅，「上半季並不算是完美的結局，我們打得有好有壞，先有5連勝，接著又是4連敗，我只希望球員記得我們是怎樣的球隊，也要清楚記住自己的打法，永遠不會有教練滿意戰績的。」

只用愛德一名洋將，就在上半季拿下8勝8敗，令人不禁期待璞園下半季的戰情，尤其是到底會不會改找別的洋將取代「新台灣人」戴維斯，只是麥班達的口風很緊，「接下來就是等到過完年後，我們才會開會討論下一步該怎麼做。」

至於上半季只拿3勝13敗墊底戰績的九太，唯一可以迎來的好消息，就是新的大洋將確定將於2月初抵台報到，不過九太總教練劉嘉發仍然不肯透露新洋將的名字，似乎很擔心會被「攔胡」，「我能講的是我們找了206公分的白人，兩年前也跟賽森當過隊友。」

(中時 )