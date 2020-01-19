Foodpanda外送員日前因為不滿公司調整計薪方式導致收入減少，因此串聯全體罷工。18日臉書粉專《靠北熊貓》卻有人匿名貼出疑似熊貓尾牙的合照，還嗆外送員「你們送的跟狗一樣時，我們在爽領年終呢」，此舉引發網友不滿，而熊貓也在今（19）日緊急回應。

熊貓官方緊急出面澄清此照片並非公司員工所發，且尾牙已在去年12月20日舉行。（摘自靠北熊貓）

日前網友在臉書《靠北熊貓》貼出一張熊貓內勤員工的大合照，並留言寫下，「你們在罷工，送的跟狗一樣時，我們在吃尾牙，抽獎，爽領年終呢！你們就安份點乖乖去跑，57~60算對你們很開恩了，在（再）吵50均一價喔！乖，貓奴們！！！！」此貼文立刻引發網友熱議，有網友就怒回，「完全不顧社會觀感和衝鋒陷陣第一線的員工感受，真是無言...」。

根據《東森新聞雲》報導，針對此風波，熊貓官方回應，Foodpanda尾牙於2019年12月20日舉行，該貼文內容並非本公司員工所發，盼大眾勿以不正確事實檢視公司。

(中時電子報)