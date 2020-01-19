國民黨最近又在吵著要改革了，檢討九二共識，提出新的兩岸論述等等的又成為黨內改革話題，但最近這樣子的改革方向似乎開始變了調，比起討論黨將來的核心理念，他們似乎更喜歡區分「韓跟非韓」派系。

沒錯，國民黨總統初選的傷害到現在還在，連選完了都還沒結束，反而越演越烈。

一些挺吳的、挺郭的、挺王的還有一堆不知道到底算哪邊的人，開始點名黨內哪些人算「韓派」，譴責這些人助長韓國瑜，讓國民黨面臨2020敗選。

比起討論核心價值，國民黨似乎更熱衷於內鬥抓戰犯，核心價值或兩岸論述這種東西估計煙火放幾天就煙消雲散了，我預期黨主席選舉接下來恐怕將陷入「韓派」跟「非韓派」之爭。

就算韓國瑜本人可能不會選主席，但還有與韓關係密切的人要參選，而黨內又有一群人想運作郭台銘回來，黨內的氛圍其實已經很清楚了，他們沒要改革，只是在鬥爭而已，比誰那派先倒。

在「非韓派」眼裡，「韓派」的人跑去挺韓，造成知識藍跟庶民藍對立，知識藍跟中間選民跑票，導致選舉大敗，「韓派」是罪魁禍首；但在「韓派」眼裡，「非韓派」的人不尊重制度提名的候選人，選舉期間沒出手幫忙還要落井下石，打韓打得比民進黨還用力，搞不懂是盟友還是敵人。

太簡單的二分法區分「韓」跟「非韓」，或許很多國民黨的會不太認同，覺得自己沒有硬屬於哪邊，但要更近一步說的話，就是兩種心境的差別，一種是「我為了黨勝選力挺韓國瑜當選，何錯之有？」，另一種是「我為了黨勝選，希望提比韓更好的候選人，何錯之有？」

大選後，國民黨的兩岸論述該怎麼辦？這種事情，黨內你一言我一語講不完，預料他們很難有什麼令人眼睛一亮的新論述，最後統整出來的，恐怕也是折衷再折衷的不痛不癢版本，「黨事如麻」，不如簡單一點，從黨主席門檻開始，放寬一點，每個候選人各提一套論述，大家投票來選，主席跟論述一起拍版。

(中時 )