歲末年終，公司行號舉辦尾牙，老闆牿賞員工一年的辛勞與貢獻，大家增進情感，除了傳統的員工聚餐，還有熱鬧的尾牙表演節目，有些公司邀請明星開唱，成為公司年底活動重頭戲，員工最期待的是「摸彩活動」，期待能中大獎好過年，但你有偏財運可以抽到大獎嗎？尾牙摸彩得大獎有妙招！
社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表表示，尾牙摸彩當天，可以穿著開運色系服飾，如穿著開運火及土色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合，則自己的貼身衣物來強化。
此外，也可以配戴貔貅，今年開運招財吉祥物是貔貅，配戴貔貅手鍊或項鍊，或帶在身上，貔貅色澤以開運火及土色系更佳。
楊登嵙建議帶開運紅包，準備2個紅包，紅包一個包5顆紅豆，另一個包10顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為5及10的易經數理為「土」的能量。
還有個招財好物是開工紅包，今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。
楊登嵙說，可以將在財神廟求的財神符，帶在身上參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，祂是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。
(中時 )
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