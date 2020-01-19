今年開運招財吉祥物是貔貅，配戴貔貅手鍊或項鍊或帶在身上，貔貅色澤以開運火及土色系更佳。（楊登嵙提供／盧金足台中傳真）

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙建議帶開運紅包，準備2個裝紅豆的紅包，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡。（楊登嵙提供／盧金足台中傳真）

歲末年終，公司行號舉辦尾牙，老闆牿賞員工一年的辛勞與貢獻，大家增進情感，除了傳統的員工聚餐，還有熱鬧的尾牙表演節目，有些公司邀請明星開唱，成為公司年底活動重頭戲，員工最期待的是「摸彩活動」，期待能中大獎好過年，但你有偏財運可以抽到大獎嗎？尾牙摸彩得大獎有妙招！

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表表示，尾牙摸彩當天，可以穿著開運色系服飾，如穿著開運火及土色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合，則自己的貼身衣物來強化。

此外，也可以配戴貔貅，今年開運招財吉祥物是貔貅，配戴貔貅手鍊或項鍊，或帶在身上，貔貅色澤以開運火及土色系更佳。

楊登嵙建議帶開運紅包，準備2個紅包，紅包一個包5顆紅豆，另一個包10顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為5及10的易經數理為「土」的能量。

還有個招財好物是開工紅包，今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。

楊登嵙說，可以將在財神廟求的財神符，帶在身上參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，祂是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。

(中時 )