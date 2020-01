《黑啤直播中-BEERU is on air at TAIWAN BAR特展》今(19日)特別由台灣吧最萌角色黑啤領軍化身超級導覽員,帶領民眾深入幕後直播間。(新北市文化局提供/葉書宏新北傳真)

動畫幕後大直擊!影片推出48小時就破20萬點閱,累積觀看人次破千萬的台灣吧進駐府中15啦!《黑啤直播中-BEERU is on air at TAIWAN BAR特展》今(19日)特別由台灣吧最萌角色黑啤領軍化身超級導覽員,帶領民眾深入幕後直播間,一探千萬觀看動畫的秘密。

新北市政府文化局長龔雅雯表示,府中15新北市動畫故事館長期致力於動畫、影音藝術文化的推廣,這次邀請到新創團隊「台灣吧」共同合作,希望藉由這個展覽讓更多民眾能夠瞭解Intellectual Property(智慧財產權)。

「台灣吧」團隊成立於2014年,同年推出第一檔節目「動畫台灣史」,將枯燥無聊的歷史課轉以生動有趣的動畫呈現,吸引超過1800萬人次點閱,成立至今已推出超過200部作品,社群訂閱人數也已累積破百萬,持續用創意顛覆既有教育思維,賦予知識學習無限的可能

府中15是新北市影視動畫推廣相當重要的基地,此特展有別於府中15以往的展覽,希望藉由展覽方式去推廣更多台灣本土動畫、影視創作團隊,讓民眾更了解IP文化,再藉由動畫藝術文化與教育結合,帶領民眾一窺台灣動畫產業的最新脈動。

台灣吧原創角色讓大小朋友能在趣味中學習,更可進一步認識時下最夯的新媒體數位內容產業,其中推出的原創IP角色更廣受民眾喜愛,將台灣特有生物為原形設計推出「黑啤與啤下組織」,包含黑啤(台灣黑熊)、藍地(台灣帝雉)、紅瑰(櫻花鉤吻鮭)、黃紹(石虎)及白米(台灣獼猴)等創作角色;此次《黑啤直播中-BEERU is on air at TAIWAN BAR特展》就是以黑啤為主角,化身超級導覽員,從動畫的主題設定、文字知識蒐集、角色造型設計等,拆解動畫製作的過程,更可一探超人氣動畫鏡頭外的幕後祕辛。

展覽現場打造成一大型直播間,透過黑啤與啤下組織夥伴一步一步帶領大家認識展場中的每個細節,更推出期間限定互動體感遊戲「香腸急急送」,可以自選不同造型的黑啤和朋友對戰,歡迎大家來比比看誰的手腳最靈活!《黑啤直播中-BEERU is on air at TAIWAN BAR特展》即日起至109年5月31日於府中15新北市動畫故事館5樓特展室展出。詳細活動訊息可至府中15官網及府中15新北市動畫故事館臉書查詢或電洽(02)2968-3600。

(中時 )