中共19日在北京舉行2020年對台工作會議。中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋在會中指出，2020年台海形勢更加複雜嚴峻，並強調，要堅持一個中國原則，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動。

一年一度的中共對台工作會議是大陸對台政策的觀測重點，一般都在1月底和2月初農曆春節前舉行，其會議內容也是外界在3月全國兩會召開前，一窺對台大政方針的風向標。

新華社報導，汪洋表示，2020年台海形勢更加複雜嚴峻。要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要堅持一個中國原則，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂活動。

汪洋還強調，要精準施策，提高惠台利民政策舉措的實效，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展和保障台灣民眾福祉的制度安排和政策措施。要大力推動兩岸青年交流，為台灣青年來大陸學習、實習、創業、就業創造更好條件。

報導稱，本次會議由國務委員王毅主持，國台辦主任劉結一作工作報告。此外，大陸中央黨政軍有關部門和各地有關負責人出席會議。

對於中共對台工作會議重申「習五條」等基調，陸委會19日火速回應，兩岸良性互動發展是雙方的責任，不能將單邊意志強加於對方。台灣已明確反對「一國兩制」，北京當局應反思長期以來脫離兩岸現實之對台作為並非正確途徑。

陸委會呼籲中方唯有面對現實、秉持「和平、對等、民主、對話」方是掌握後續發展的重要關鍵。陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華 人民共和國的一部分，這是不爭的事實。陸委會還表示，我政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，堅定捍衛國家主權及民主自由，維護兩岸和平穩定現狀，已展現最大善意，絕對不會再有絲毫妥協與退讓。

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