大陸「三桶油」之一的中石化宣布，董事會19日收到戴厚良的辭職報告，戴厚良因工作調整辭去該公司董事長、非執行董事和董事會戰略委員會職務。該公司全體董事共同推舉董事馬永生代為履行董事長職務，代行職務期限自推舉之日起至選舉產生新任董事長之日止。

香港信報報導，另一方面，同為「三桶油」之一的中石油宣布，因年齡原因，王宜林已向該公司提交辭呈，辭去董事長及董事職務，即日生效。中石油表示，將盡快物色合適人選以填補空缺。

(工商 )