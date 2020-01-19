陸企人事異動 中石油、中石化董座雙雙辭職 23:072020/01/19 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸「三桶油」之一的中石化宣布，董事會19日收到戴厚良的辭職報告，戴厚良因工作調整辭去該公司董事長、非執行董事和董事會戰略委員會職務。該公司全體董事共同推舉董事馬永生代為履行董事長職務，代行職務期限自推舉之日起至選舉產生新任董事長之日止。 香港信報報導，另一方面，同為「三桶油」之一的中石油宣布，因年齡原因，王宜林已向該公司提交辭呈，辭去董事長及董事職務，即日生效。中石油表示，將盡快物色合適人選以填補空缺。 (工商 ) #董事長 #董事 #職務 #公司 #中石油 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買中心增訂上櫃公司每3年應至少舉行一次法說會 11:332020/01/15 財經 長榮老臣登報 張榮發基金會五點回應 08:352020/01/16 財經 《半導體》光罩董事長異動，3月18日股臨會提前改選董事 10:342020/01/16 財經 經營權之爭！張榮發基金會董事難產 11:422020/01/16 財經 文大校長遴選爭議 前董事長張鏡湖挨告 13:112020/01/16 社會 京站董座退休 日勝生二代副董林怡均有望接任 23:032020/01/16 財經 為升電裝董事長 尤山泉接彰化縣工業會理事長 02:252020/01/17 投資理財 南仁湖董事會 推選鍾嘉村擔任董事長 12:312020/01/17 財經 牧德董事長汪光夏：員工第一 就是股東第一 04:092020/01/19 財經要聞 藍委批：執政黨國營事業董事長全面老化 14:192020/01/19 政治 財經熱門新聞 快了！陸客自由行恐變0 網友反應竟一面倒 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 台積電遭狠倒貨能撿？老司機4字總結 - 財經 賺逾兩股本 14檔獲利大腕閃金光 - 財經要聞 - 工商時報 估選後台灣走30年大運 飯店老闆：3件大事要解決 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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