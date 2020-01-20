大陸湖南省長沙市近日發生一起墜樓事件，有名婦女爬到窗戶上擦玻璃，不料底部的欄杆卻突然斷裂，導致她當場從5樓墜地。附近鄰居聽見巨響後，紛紛前來查看，沒想到就看見婦女倒在血泊中，人群也迅速地聚集起來，現場還伴隨著小孩不斷哭喊著媽媽的聲音。

綜合陸媒報導，事發於14日，37歲的女子劉麗（化名）當時踩著防盜窗，正在擦拭窗戶玻璃，沒想到底部柵欄卻突然斷裂，導致劉麗直墜下樓。她的13歲兒子成成（化名）原本在臥室裡寫作業，聽到一聲巨響後，立刻跑了出來，不過卻不見媽媽的身影，只看到客廳窗戶大開著。

於是成成走進窗邊，探頭往外一看，僅看到一隻鞋子，接著他就開始崩潰大哭，並且不斷哭喊著「媽媽」。同一時間，聽到這聲響的還有劉麗的婆婆，婆婆表示，當時她正在頂樓準備燻肉，沒想到火都還沒有點燃，就聽見巨大的聲響，她連忙下樓查看發生什麼事。

劉麗的婆婆得知消息後，深感震驚，她指出，媳婦的體重才不到50公斤，非常地瘦，怎麼也沒想到竟然會從防盜窗墜樓。據了解，這棟房子是劉麗一家人在10年前買的二手房，買房之前就已經安裝好了防盜窗，如今發生這樣的悲劇，讓家屬相當悲痛，目前正準備辦理後事。

(中時電子報)