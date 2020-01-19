WhatsApp今晚大當機！無法傳圖片、影片網友崩潰 22:052020/01/19 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 WhatsApp今晚大當機！無法傳圖片網友崩潰。(圖/達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有網友稱自晚上7時許開始，無法傳送圖片的情況已持續超過1個小時。(圖/摘自Downdetector網站) 臉書公司旗下的社群軟體WhatsApp今（19日）晚間7點多時，出現當機的情況，不少網友回報無法發送、接收影音、照片及貼圖等情況，但是傳送、接收文字訊息方面正常。 根據Downdetector記錄網站運作情況的網站回報顯示，集中在香港、英國、意大利、馬來西亞、西班牙等多地，都有故障報告。過了1小時候開始有不少網友在推特上回應，問題似乎已經被解決，但沒完全恢復，WhatsApp尚未正式做回應。 (中時電子報) #WhatsApp #當機 #圖片 #影片 #文字 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅智強感慨：面臨生死存亡 國民黨仍無法覺醒 08:022020/01/15 政治 曾銘宗無法代理國民黨主席 原來栽在民進黨這個人手上 18:102020/01/15 政治 陸委會組反滲透法協調小組滾動檢討 視情況修法 19:582020/01/15 政治 興安專案營舍啟用 總統：沈總長無法出席 但精神永存 10:502020/01/16 政治 太陽能電池廠回神 無薪假情況減緩 19:132020/01/16 財經 好市多結帳大當機 這一幕讓網友崩潰 00:132020/01/17 生活 生活熱門新聞 鼠年運勢出爐 這3生肖財運大旺 - 生活 新莊到板橋5分鐘！新北環狀線今起免費試乘 - 生活 好市多又現喪屍潮 一看搶購商品網傻眼：這也行？ - 生活 貼春聯2大地雷 時間不對貼了反更衰 - 生活 欠全台14億雞排！他不躲了改發600份 領取時間地點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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