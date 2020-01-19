有網友稱自晚上7時許開始，無法傳送圖片的情況已持續超過1個小時。(圖/摘自Downdetector網站)

臉書公司旗下的社群軟體WhatsApp今（19日）晚間7點多時，出現當機的情況，不少網友回報無法發送、接收影音、照片及貼圖等情況，但是傳送、接收文字訊息方面正常。

根據Downdetector記錄網站運作情況的網站回報顯示，集中在香港、英國、意大利、馬來西亞、西班牙等多地，都有故障報告。過了1小時候開始有不少網友在推特上回應，問題似乎已經被解決，但沒完全恢復，WhatsApp尚未正式做回應。

(中時電子報)