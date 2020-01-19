為了減輕士兵們的戰場負荷，美國海軍陸戰隊已經與彈藥製造商MAC LLC，完成新的輕型聚合物機槍彈藥的合約，總價1000萬美元。子彈口徑是著名的12.7mm，俗稱.50子彈，提供給M2白朗寧重機槍使用。

軍事網(Military.com)報導，美國海軍陸戰隊系統司令部(MCSC)官員在新聞稿中說，該合約授予一家位於密西西比州的彈藥公司MAC LLC。根據合約，子彈將在今年秋天，和2021財年的第四季度得到第一批的試驗彈藥。

M2白朗寧重機槍，美軍士兵親切地稱它馬德斯(Ma Deuce )問世於1933年，有著威力大、構造簡單、易於故障排除的優點，此槍每分鐘可發射600發子彈，雖然服役至今超過80年，仍然是最主要的重機槍。既然槍會繼續用，那麼改良的重點就放在子彈上了。

Guns.com去年4月報導說，海軍陸戰隊計劃購買至少240萬發的輕化聚合物彈藥，所謂輕化聚合物，就是人造塑酯，也就是塑膠，這樣的子彈，比傳統黃銅外殼子彈要輕了30％。

M2白朗寧重機槍，從二戰打到現代，仍然是重要的連續火力。(圖/美國陸軍)

MCSC的官員比爾‧蘭漢姆中校(Bill Lanham)表示，除了彈藥從黃銅改成塑膠，就連彈鏈，也將由尼龍取代，他保證，塑膠殼以及尼龍彈鏈，在實際操作上強度不會比較差，而且其耐熱性也比黃銅好，這意味著膛室可以保持較低的溫度，減少了零件斷裂和磨損的可能性。

負責生產子彈的MAC公司彈藥工程經理約翰‧卡本特(John Carpenter)指出，新式子彈與彈鏈，能夠M2重機槍有更長的開火時間，較不會造成槍膛過熱和其他技術問題。

長期以來，美國陸軍和海軍陸戰隊步兵的負擔沉重，一直是關注的主題。新美國安全中心（Center for New America Security）於2018年進行的一項研究發現，伊拉克和阿富汗作戰的美軍士兵在行軍時，經常攜帶達到119磅(53公斤)的負重，非常辛苦，2004年至2007年之間，三分之一的士兵就醫原因不是戰鬥負傷，而是肌肉骨骼，脊柱和肌腱受傷。

(中時電子報)