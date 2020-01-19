寒士吃飽30桃園場19日在小檜溪空地登場，席開210桌邀請來自桃園各地的弱勢族群圍爐，社會局長鄭貴華、國巨洋傘董事長李銘智等人發紅包讓大家好過年。（蔡依珍攝）

社會局長鄭貴華、國巨洋傘董事長李銘智等人發紅包讓大家好過年。（蔡依珍攝）

社會局長鄭貴華、國巨洋傘董事長李銘智等人發紅包讓大家好過年。（蔡依珍攝）

上菜天使們逐一將熱菜端上桌。（蔡依珍攝）

桃園警方發放印製交通安全標語的「發光手環」。（蔡依珍攝）

桃園警方發放印製交通安全標語的「發光手環」。（蔡依珍攝）

桃園警方發放印製交通安全標語的「發光手環」。（蔡依珍攝）

寒士吃飽30尾牙桃園19日登場，桃園市長鄭文燦舉杯同樂，感謝民間團體合作驅走寒冷，他讚人安、創世及華山基金會，從最初發放便當，到現在全台15處同步席開4070桌，宴請社會上需要幫助的人，在農曆年前一起圍爐，持續30年一同寫下台灣愛心奇蹟。

「寒士吃飽30」活動邁入第30屆，桃園昨席開210桌，宴請寒士、街友、獨居長輩、單親媽媽及清寒學子共2100人，除了有10道美味餐餚，每人還有500元紅包，社會局長鄭貴華一一發送，大方樂捐的國巨洋傘董事長李銘智等人也逐桌向寒士們噓寒問暖。

其中女街友「阿如」智能障礙又患有知覺失調症，找工作不易，年輕時僅能靠肉體養活自己，但隨著年紀漸增而流落街頭，2年後遇到同病相憐的「阿雄」相知相惜結為連理，去年在人安基金會桃園站長陳志偉的感召下，2人發憤戒酒並擔任志工，孰料阿雄竟中風臥床，阿如一度無法接受，陳志偉一句：「妳不堅強誰顧阿雄」驚醒阿如，開始幫忙站內事務，今也與大家同桌，重溫已數十年沒享受過的團圓飯。

陳志偉希望寒士不只是團圓溫飽，未來更能藉此機會重建家庭關係。他也坦言募桌、尋覓場地跟策畫過程都很艱辛，非常感謝各界幫忙，包括東隆興股份有限公司、采盟文教基金會、社會局副局長杜慈容、北門里里長蕭國章、桃園市首席獅子會胡家豪會長(鐵工盛)、桃園市東方扶輪社副社長許思榆、國巨洋傘董事長李銘智、桃園市心桃園文化發展協會理事長袁慧心、葡萄王生技股份有限公司特助黃亞昕、昇恆昌股份有限公司組長蘇宸瀚、內壢國中校長林祺文、內壢國中家長會會長徐騏翔等。

陳志偉說，不只團圓飯，寒士、單親媽媽、獨居長輩與植物人的常年服務，更需細水長流地支持，仰賴眾人之力，救助社會最弱勢者。期許善士有錢出錢、有力出力，讓老、殘、窮服務得以延續發展、安定社會。

桃園警分局因應大型活動，也特別派員警前往活動現場進行交通安全及犯罪預防宣導，並發放印製交通安全標語的「發光手環」給現場參與民眾，部分民眾平時靠蒐集資源回收物品變賣貼補生活費用，經常在清晨或深夜時段外出，透過各色發光手環的光線標示，提升夜間的可見度，讓民眾能安心在夜間、晨間出門，民眾也相當踴躍索取發光手環。

桃園分局藉由活動向民眾宣導用路安全以及春節期間交通安全概念，另外春節期間各大廟宇、商場人潮眾多，也建議用路人多利用替代道路，如有發現交通壅塞情形，可隨時撥打110專線由分局指派同仁到場疏導，讓桃園區交通順暢、民眾能夠安心過好年。

(中時 )