國發會昨（18）日赴東京舉辦2020臺灣地方創生展，多位日本貴賓致詞時表示，台、日皆面臨高齡少子與天然災害頻繁等問題，推動地方創生可為地方帶來新生命與新活力，希望未來有更多緊密的合作。

國發會自18日起在東京澀谷舉辦「2020台灣地方創生展」十天，昨日開幕，冠蓋雲集，日本地方政府、產業界、設計界以及台灣僑界代表皆出席這項盛會。

國發會副主委郭翡玉致詞時表示，台、日皆面臨高齡化、少子化、人口過度集中大都市及城鄉發展失衡等問題，推動地方創生，從工藝技術注入創新的手法，可以帶動地方產業及促進人口回流。

國發會發布新聞稿指出，2020奧運LOGO設計師野老朝雄於致詞時也表示：「台灣與日本均有藍染文化，雖然原料不同，都透過設計與技術創新，讓傳統工藝活化再生。」

另外，也有幾位日本貴賓表示，台灣與日本皆面臨高齡少子與天然災害頻繁等問題，推動地方創生可為地方帶來新生命與新活力，希望未來有更多緊密的合作。

國發會表示，本次展覽除了介紹台灣推動地方創生的執行成果，還展出台灣各地亮點的創生案例，包括：新北坪林青農力推動茶鄉農業新體驗、台南左鎮飛行學校創造地方新契機、屏東原鄉災後重建，用咖啡讓青農可以返鄉、屏東客庄可可將檳榔樹轉型種植可可，獲得世界巧克力大賽冠軍、雲林口湖臺灣鯛與農漁民契作，把廢棄魚塭活化，導入智能養殖，增加40倍產值等25個地方創生故事。

國發會強調，透過這次展出促進了台日「地方創生」的經驗分享，希望未來台日能有更多的交流。

(工商 )