周一（20日）大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部天氣仍冷，中南部因輻射冷卻影響，早晚亦冷，日夜溫差大。降雨方面，東半部地區有局部短暫雨，大臺北山區亦有零星短暫雨。中央氣象局發布未來一周天氣預報，除夕天氣逐漸轉暖，但大年初一（25）日東北季風增強，北部、東半部天氣轉雨，溫度又再度下降。

氣象局表示，周一下午起到除夕，將會有一段日漸溫暖且相對穩定的天氣，很適合家家戶戶大掃除。不過，天氣回暖後須要注意起霧，周二至除夕金、馬及西半部地區易有低雲或霧影響見度，有搭機需求要多留意航班資訊。

周二至周五(除夕，24日)環境風場轉為偏東風或偏東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶有局部短暫雨。初一（25日）東北季風增強，初二（26日）水氣稍增，東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

27日至29日臺灣附近水氣仍偏多，東北季風亦有增強趨勢，北部及東半部天氣轉涼，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

(中時電子報)