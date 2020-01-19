根據《中國地震台網》指出，大陸新疆喀什地區伽師縣今（19）日晚間9點27分（北緯39.83度，東經77.21度）發生6.4級地震，震源深度16公里。阿圖什、喀什等地震感明顯，阿克蘇等地亦有震感。隨後，阿圖市又陸陸續續傳出3.4、3.2以及3.0級的餘震，目前尚為傳出任何傷亡。

(中時電子報)