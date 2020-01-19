新疆喀什地區6.4級地震 阿圖什震感明顯 22:372020/01/19 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新疆晚間9點27分發生6.4級有感地震。（摘自微博《中國地震台網速報》） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據《中國地震台網》指出，大陸新疆喀什地區伽師縣今（19）日晚間9點27分（北緯39.83度，東經77.21度）發生6.4級地震，震源深度16公里。阿圖什、喀什等地震感明顯，阿克蘇等地亦有震感。隨後，阿圖市又陸陸續續傳出3.4、3.2以及3.0級的餘震，目前尚為傳出任何傷亡。 (中時電子報) #地區 #新疆 #地震 #大陸 #餘震 也許您會感興趣 推薦閱讀 冷氣團來襲！4縣市下探10度時間點曝光 08:152020/01/17 生活 阿土伯再見轟不純？美聯冠軍戰裝蜂鳴器又掀風波 11:212020/01/17 體育 氣象局發低溫燈號 4地區下探10度 11:292020/01/17 生活 港動盪指數117位飆升至26位 未來兩年示威持續 13:052020/01/17 兩岸 曾文烏山頭水庫水情穩定 近10年前段班 17:322020/01/17 生活 今年學測上台大要56級分 醫科要59級分以上 20:082020/01/18 生活 清晨輻射冷卻影響 日夜溫差仍達10度 21:572020/01/18 生活 進台大要56級分 醫科59級分 04:092020/01/19 生活新聞 印尼東部巴布亞省規模6.0強震 無海嘯危險 07:202020/01/19 國際 今晨低溫10.8度 後天起明顯回溫至年初一 08:172020/01/19 生活 生活熱門新聞 鼠年運勢出爐 這3生肖財運大旺 - 生活 新莊到板橋5分鐘！新北環狀線今起免費試乘 - 生活 好市多又現喪屍潮 一看搶購商品網傻眼：這也行？ - 生活 貼春聯2大地雷 時間不對貼了反更衰 - 生活 欠全台14億雞排！他不躲了改發600份 領取時間地點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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