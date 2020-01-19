父母總會希望能給予兒女最好的一切，但日前有一名女網友分享了一個小故事，是她的單親爸爸幫她買了成年禮，沒想到，打開後讓她傻眼，同時也很心疼爸爸。

原PO在Dcard上提到，前年她的爸爸去某專櫃買了一支口紅，由於她來自中低收的單親家庭，當時原PO爸爸還一臉驕傲地要她猜猜看多少錢，不料打開後，原PO發現顏色雖然稱不上是「死亡芭比粉」，但也完全不適合一般亞洲人，在詢問爸爸後才知道是櫃姐幫他挑的，原PO無奈表示，「真的很好奇是不是有什麼銷量的問題才會推薦一些明明就不太適合亞洲人的顏色」。

原PO貼出唇膏照，底下網友認為這根本就是死亡芭比色。（摘自《Dcard》）

原PO分享爸爸買給她的成年禮。（摘自Dcard）

原PO補充，後來在搬家時，意外讓爸爸翻出這支完全沒用過的口紅，讓她很尷尬也很心疼。不少網友看到貼文後，也替原PO抱不平，認為根本是櫃姐推薦賣不出去的雷色，「櫃姐感覺欠客訴吧？分明就是推薦一支擺在櫃上長灰塵的雷色」、「專櫃這麼不專業，一般送人當然是挑大眾款」、「這真的很死亡芭比……」。

(中時電子報)