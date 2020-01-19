有「特勤吳彥祖」之稱的國安特勤帥哥林政宏，因在國民黨總統參選人韓國瑜身邊擔任維安工作而爆紅，今（19）日晚間，韓國瑜與特勤合照比手指愛心，「特勤吳彥祖」林政宏終於露出親切的微笑！

有「特勤吳彥祖」之稱的國安特勤帥哥林政宏，因在國民黨總統參選人韓國瑜身邊擔任維安工作而爆紅，私人IG也因太多人追蹤，被迫從非公開轉為公開，從原先的149位追蹤者，變成3萬2600多位。

而今（19）日晚間，高雄市長韓國瑜與總統選舉期間負責維安的特勤人員大合照，「特勤吳彥祖」林政宏終於一改他值勤期間一絲不苟嚴肅的表情，露出微笑，並且比出愛心的手勢，果然不辜負「特勤吳彥祖」的封號。

韓國瑜臉書也感傷說，這兩個月以來我們日夜相處、同甘共苦，今日要正式離別了，照片裡大家都笑得燦爛。

韓國瑜也祝福特勤們，青山不改、綠水長流。傷感不必多言，祝福各位未來都事事順心，前途一片光明！

(中時電子報)