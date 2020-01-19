急診科醫師林晏任曾遇過女國中生肚子變大突然爆痛，就醫檢查竟鏡讓媽媽訝異。（圖／翻攝自醫次搞定YouTube）

急診室醫師常常得面對五花八門的雜症，怪事更是一籮筐！急診科醫師林晏任，就曾遇過一名母親秒變阿嬤的病例。

林晏任醫師在《醫次搞定》節目中分享，曾有一名媽媽帶著穿著國中制服的女兒就醫，原來是她女兒肚子突然很痛且變大，希望能找出原因。由於要照X光，因此按照SOP，醫生技巧性的詢問女學生「最後一次月經什麼時候來？」得知是否有懷孕的可能性。但女學生回答：「我每個月都有來，都很固定。」

超音波一照發現胎兒脊椎，讓急診室醫師當場嚇到手軟。（圖／翻攝自醫次搞定YouTube）

林晏任醫師進一步詢問，「有沒有那個（性行為）…？」一旁的媽媽連忙出聲阻止，肯定地說：「不要亂問啦，我女兒根本沒有那種經驗。」醫師按照病症推斷，肚子變大又突然疼痛，可能是腸子阻塞等問題，或有長東西所致，於是決定先照超音波檢查。

當醫師將超音波機器一推過來，將探頭放到女學生肚子上，卻讓林晏任醫師看傻了，「那一剎那我是真的嚇到，超音波（探頭）差點掉到地上，因為超音波探頭一放上去，就發現一條脊椎，胎兒的脊椎，一個很大的胎兒。」立即告知家屬女兒已經懷孕的事實，只見媽媽當場難以置信。

女國中生當小媽媽，腹痛原因是懷孕陣痛。（圖／翻攝自醫次搞定YouTube）

醫師發現床單還濕了一片，原來是女學生羊水破了！林晏任醫師說，原來她腹痛是懷孕陣痛，已經要生了，「我就跟她媽媽說，阿姨你不但女兒懷孕，現在還立刻要生了，你要當阿嬤了，媽媽臉色從白色變紫色，嚇死了！」

根據鄭丞傑醫師指出，一般若發生性行為後，生理期慢了1至2週就該驗孕，不僅能知道是否有懷孕可能性，還可以發現懷孕位置「是在子宮裡或子宮外」，如果是子宮外孕，也可以及早處理。案例中這名女學生，當下秒送開刀房生產，而後續的社會問題，則是由社工介入處理。

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(中時電子報)