藝人辜菀允（女Nono）去年3月到國外出節目外景和徐瑋吟（鮪魚）同住一房，爆出偷拍對方私密照事件，4月初鮪魚告上法庭，同年十二月6日台北地檢署依事證不足等理由，處分不起訴辜和男友。而女Nono終於在今（19）日晚間於臉書首發長文，「當我發現我失了代言、停了工作，但有人粉絲人數暴漲可以在台北置產時，大概也知道這個劇本的走向了。」貼文一出，立即有不少網友為她加油打氣。

當時女Nono和鮪魚一同去帛琉出《愛玩客》節目外景，對於偷拍對方私密照，女Nono解釋，「之前的聲明稿說的很清楚，我在出外景的時候拍了很多照片，其中有些有對方身影在內，即使在房間穿著較少也都衣著完整，且整理手機的時候就已經刪除了。」女Nono也不忘強調，會在判決出爐44天後才發文不是要針對誰？只是想為自己說一些話。

鮪魚去年3月到帛琉出外景，遭爆被偷拍私密照。（圖／翻攝自鮪魚臉書）

對於拍攝鮪魚私密照一事，她不忘強調表示：「『沒有照片』是在告我之前就知道的事，結果花了這些法律資源，為了『讓我受到應有的懲罰』，對方背後是有著新聞媒體的經紀公司，幾個月以來沒有報導偏向我，反之時不時就受訪放話，到了最後還說心疼我，我真的謝謝關愛，請她高抬貴手讓我回歸平靜。」

女Nono終於在臉書發文，解釋事情經過與這段時間的心路歷程，但同時她也表示自己「我也許讓一些人失望了，但我的本質並沒有變，出道至今我仍然珍惜每個機會，能夠和大家像朋友一樣分享生活，是這個瞬息萬變的網路世界裡，最快樂的時刻！即便我不是個完美的人，今後也會更努力更勤奮，謝謝你們所有給過的鼓勵。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)