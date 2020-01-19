昂然挺立近半世紀的蔣公銅像已不復見。（翻攝自Google街景／蔡依珍桃園傳真）

「偉大領袖上頭空空如也，看了情何以堪！」桃園火車站前圓環是不少桃園人的共同記憶，但16日一早民眾卻發現圓環內豎立數十年歷史的蔣公銅像不翼而飛，基座也被鑿壞，捷工局19日解釋是為配合捷運綠線G07車站施工拆除，將於21日移往大溪兩蔣文化園區，議員黃婉如不滿痛斥手法粗糙，特別在大選後偷偷摸摸做，根本是在傷口撒鹽。

「地方都沒接獲通知，連民代都被蒙在鼓裡，連副市長也一問三不知！」接民眾詢問電話接到手軟的黃婉如說，天一亮就接到市民電話高喊桃園火車站前的蔣公銅像被拆掉了，她立刻到場察看，只見工程圍籬內只剩被鑿壞的基座，「偉大領袖」四個大字被斑駁的石塊取代，上頭昂然挺立近半世紀的蔣公銅像早已不翼而飛，附近店家都說關門前都還有看到一如往常，豈料一早就消失得無影無蹤。

「選在總統和立委大選後，國民黨頹敗時偷偷摸摸拆除蔣公銅像，很難不讓人聯想是秋後算帳！」黃婉如說，大選剛過很多支持者心情還未平復，又見到蔣公銅像突然被弄走，斥市府逼人太甚，她強調施工應該要有施工的樣子，現場不見告示牌，也未對地方說明，就算要遷移，工程也可以更漂亮，連底座一起移置，結果卻偷偷摸摸，遺留一堆斑駁的瓦礫石塊，尤其是在全國旅客人次排名第二的桃園火車站前，不只丟桃園人的臉，更陷桃園市長鄭文燦於不義。

黃婉如說，鄭文燦在「去蔣化」的浪潮中，肯定兩蔣是桃園的觀光財，還說「處理歷史不會粗暴」，言猶在耳，更顯諷刺。她說自己詢問副市長、工務局、捷工局，卻沒有人可以說明蔣公銅像暫放至何處，認為移置工程有瑕疵，甚至擔憂早已被大卸八塊，強調一定會在捷工局宣布搬遷的21日前往大溪兩蔣文化園區，希望找回屬於桃園人的歷史記憶。

捷工局澄清，捷運綠線G07車站開始興建施工，範圍涵蓋桃園火車站及圓環區域，預定2月底進行圓環拆除、人行道及公車站牌新設等作業，圓環內豎立數十年歷史的蔣公銅像配合施工排程，已於1月15日夜間採完整包覆保護後吊掛搬移，預定於1月21日搬遷至大溪兩蔣文化園區設立，圓環內兩棵巨型榕樹為桃園人共同回憶與印象，將於植物修眠期間進行遷移以減少對老樹的傷害，施工期間移植至捷運機廠，並評估於捷運車站完工階段搭配廣場綠地景觀設計移回定植。桃園火車站內仍有部份具有歷史及文化價值的鐵路設施構造，亦會要求施工單位具體落實拆遷及保存計劃。

捷運綠線將於今年全面展開施工，在捷運車站興建位置附近一、兩百公尺長範圍內，將縮減道路向下開挖構築地下車站，主要施工道路包含八德區介壽路及桃園區中正路，施工期間也將做好交維措施，盡可能降低影響範圍，若有不便之處也請市民體諒。

(中時 )