不用飛香港就能大啖港點！近期港星最愛的排隊名店「華星冰室」強勢進駐台北東區，台灣首店特別獨家推出六款台灣限定餐點，裝潢不僅保有總店的復刻感，更加入了現代潮流元素，讓人彷彿置身在港片場景中，餐廳變身充滿港味的時尚空間，店內亮眼的霓虹裝潢絕對是熱門打卡熱點。

秉持「用心做好炒蛋、奶茶！」的精神，店內最受歡迎必點招牌菜正是港式功夫香滑奶茶、至尊嫩滑炒蛋多士！尤其師傅最推薦點無糖的「熱奶茶」，加入來自荷蘭的黑白淡奶，建議先啜飲一口感受原味香氣，再自行加入一包白糖，就是最完美的黃金比例！

（圖／楊婕安攝）

港仔最愛的「至尊嫩滑炒蛋多士」，則必需經過師傅們每日精挑四種台灣本土雞蛋去炒，讓熱騰騰的金黃色嫩蛋跟香港本店一樣道地！光是一上桌就能聞到濃郁撲鼻的蛋香，入口更是Ｑ彈滑嫩，不用沾醬就很夠味，建議直接用手把炒蛋與抹上黃油的多士大口一起咬下，感受酥脆柔嫩的多層次口感，另外，咖央西多、森美鹵脾、重口味一丁以及雞翼煎蛋撈一丁也都是招牌。

（圖／楊婕安攝）

想吃飯類的話，則不能錯過100％港味的「芝士焗豬柳飯」，選用台灣在地新鮮豬柳，最能吃出肉質的鬆軟鮮嫩，而底部竟是令人驚喜的蛋炒飯！採用台灣珍珠米現點現炒，粒粒分明更均勻裹上細緻蛋花，配上港式口味番茄醬，最後加上邪惡起司一起焗烤，是編輯私心最愛的一道。

（圖／楊婕安攝）

而台灣限定餐點中的「亞美利加牛肉漢堡」也是主廚特別推薦的一款，採用了美國最上等的牛肉去特製，肉質及脂肪分布得十分完美，醬料則嚴選了七至八種不同材料混合而成的特製獨有醬汁，一手無法掌握的大小保證讓人超滿足。

（圖／品牌提供）

(中時電子報)