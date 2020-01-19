敘利亞新聞網站Zaman Al Wasl最近報導，敘利亞政府正打算埃及購買汰除的MiG-21戰鬥機。根據該篇報導，大馬士革正派遣了敘利亞空軍高層代表團到開羅，檢查埃及空軍基地退役MiG-21，查看它們的狀況，以購買它們。

噴射戰機世界(fighter jets world)說，這篇報導指出，購買MiG-21算是一種備案，是在沒有其他國家向大馬士革提供戰機之後，敘利亞才會選擇埃及MiG-21。但消息來源還指出，現任埃及總統已經預先批准了這筆交易。也將大約40架MiG-21妥善的保存在機庫中。

敘利亞在2012年1月發生內部衝突，在與武裝反對派作戰時，敘利亞空軍擁有3個MiG-21戰機旅：在喀爾喀拉基地(Khalkhala airport)的第73旅（20架），哈馬和阿布·杜赫基地（Abu al-Duhur airport）的第14旅（40架），代爾·埃佐爾基地(Deir ez-Zor)和塔布卡（Tabqa）的第24旅（25架），因此他們相當熟悉MiG-21。

埃及正在對空軍機隊進行現代化改造，己經淘汰了幾架較老的戰鬥機，包括美製F-4E幽靈式(Phantom II)、F-16A戰隼(Fightingfalcon)，法製幻象5(Mirage V)，還有部分的MiG-21。埃及較新式的戰機有 F-16C、MiG-29M，法製飆風(Rafale)，還有俄製Su-35側衛E(Flanker-E)。

埃及還有一種與MiG-21很像的戰機，就是大陸製的殲7，雖然外表像，但是MiG-21與殲7的零件不能通用，否則不保證飛行安全。目前仍不確定敘利亞是否也對殲7有興趣。

敘利亞空軍在歷史上被以色列凌虐的頗慘重，1983年6月9日的貝卡谷地空戰期間，大量的MiG-21、MiG-23被擊落，之後也曾希望購買更先進的戰機，包括MiG-29和MiG-31飛機，但是敘利亞並非產油國，經濟實力很有限，自1990年代初蘇聯解體以來，後來的俄羅斯無法以「友好」的價格提供敘利亞新的飛機和零件，即使敘利亞很欣賞駐留在赫梅明空軍基地的俄國戰機，包括Su-34、Su-35，但是實在是沒錢買，僅止步於詢問而已。

如今，與激進的IS叛亂組織打了長達9年反恐戰爭，隨著美軍的逐步退出，敘利亞空軍的工作重點從防空防禦可能的以色列和西方入侵，轉移到內部叛軍與恐怖團體殘餘的掃蕩，因此，戰機不需要多先進，MiG-21這樣的性能算是夠用，能夠每天飛行很多架次，飛行操作並不複雜，也不需要昂貴的零件。

而且MiG-21具有較低的失速率，合理的飛行性能，極速超過2馬赫，可以安裝多種彈藥，包括簡單的重力炸彈。

開羅也有興趣加強敘利亞的武裝，因為包括蓋達組織的變體，或是IS武裝組織，也對埃及及其鄰國的安全構成威脅，能協助敘利亞內部安定，對自己也有好處。

(中時電子報)